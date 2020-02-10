ضبط 940 قضية تموينية متنوعة في حملة مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 940 قضية متنوعة أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالإسكندرية؛ لحيازته 1,290 طن سجق ومفروم لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية. Advertisements كما ضبطت الحملات مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بالشرقية، لحيازته طن "هريسة – مسترده – كاتشب" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر. وأمكن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البويات بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، لحيازته 13,500 طن معجون بويات غير مطابق للمواصفات القياسية، و22,720 طن "ألوان صناعية – بودرة" مجهولة المصدر. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

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