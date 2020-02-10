مقتل شاب على يد عامل بفيصل.. والشهود: "خلَّص عليه في لحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
قُتل شاب على يد عامل، اليوم الإثنين، داخل سنترال بمنطقة فيصل.
تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع العشرين.
وأفاد شهود عيان، بأن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "عامل سنترال"، وآخر بسبب خلاف على "فرش بضاعة" أمام المحل، ما دفع الأخير لقتله بسلاح أبيض، واصفين المشهد "خلَّص عليه في لحظة".
وتحفظ الأهالي على المتهم، ووصلت دورية أمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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