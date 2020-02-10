جريمة قتل في فيصل.. المتهم طعن العامل في رقبته والشرطة تدفع بتعزيزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، بتعزيزات أمنية بمحيط مسرح جريمة مقتل عامل بسنترال في منطقة فيصل عقب احتجاز الأهالي للمتهم داخل المحل.

أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم اعتاد فرش بضاعته أمام المحل (السنترال) محل عمل الضحية، خاصة يوم "سوق الثلاثاء" ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعنة في رقبة عامل السنترال.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين في فيصل ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور لفحص البلاغ والكشف عن ملابسات الواقعة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مسرح الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وفحص البلاغ.