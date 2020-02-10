"حدوته اتقتل".. النيابة تطلب التحريات في مقتل عامل بسنترال فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة قيام بائع متجول بقتل عامل بسنترال في منطقة فيصل، للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

وصرّحت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاة.

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وقال شهود عيان لمصراوي، إن مشاجرة دبّت بين الباعة الجائلين وعمال السنترال، وخلال المشاجرة طعن أحد الباعة عامل بالسنترال يدعى "حدوته" ما أودى بحياته.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين في فيصل ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور لفحص البلاغ والكشف عن ملابسات الواقعة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مسرح الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وفحص البلاغ.