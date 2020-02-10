أخبار مصر | بعد انقضاء ولايتها.. "الصحفيين" تُنهي عمل اللجان النقابية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقضاء ولايتها.. "الصحفيين" تُنهي عمل اللجان النقابية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إنهاء عمل اللجان النقابية في المحافظات؛ وذلك لحين اختيار لجان بديلة في محافظات: "الإسماعيلية، الغربية، أسوان، الدقهلية، المنيا، بورسعيد"، وذلك وفقًا للائحة اللجان النقابية بالمحافظات، واستنادًا لنص المادة 61 من قانون النقابة 76 لسنة 1970، بتشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين بها عن 30 عضوًا ويزيد عن 15 عضوًا.



وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة، إن المجلس كان قد وافق في اجتماعه الأخير على إنهاء عمل اللجان النقابية في المحافظات، والتي كان قد انتهى عملها منذ عام ونصف، وكان من المفترض أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا للائحة والقانون.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن مجلس النقابة تلقى عدد من الشكاوى والمشكلات الخاصة بإعادة تشكيل تلك اللجان، وذلك لانتهاء ولايتها، وأصدر المجلس في اجتماعه الأخير قرارًا بوقف أعمال كل اللجان لحين إعادة تشكيلها قريبًا.

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وتابع: "سيتم مخاطبة اللجان النقابية بالمحافظات بقرار مجلس النقابة، وسيعمل المجلس على إعادة تشكيلها من جديد، لتباشر أعمالها بصورة طبيعية وفقًا للقانون واللائحة".



ووفقًا للائحة اللجان النقابية بالمحافظات، واستنادًا لنص المادة 61 من قانون النقابة 76 لسنة 1970، يختار مجلس النقابة هيئة إدارية للجنة في كل محافظة، على أن تتكون من رئيس مضى على عضويته بجدول المشتغلين 10 سنوات، وإثنين من الممثلين يكون مضى على عضويتهم بجدول المشتغلين ثلاث سنوات.



وتختص اللجنة بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تُوكل إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويُحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية، إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أوتبرعات من أي جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.