أخبار مصر | البرلمان يرفض طلبين برفع الحصانة عن نائبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يرفض طلبين برفع الحصانة عن نائبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات محمد عبدالرحمن وشهرتها رانيا السادات لاتخاذ الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.

ورفض مجلس النواب أيضا الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس في القضية رقم 470 رسنة 2019 جنح الموسكي ؛ بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.