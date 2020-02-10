أخبار مصر | مصر تشارك في معرض ميلانو الدولي للسياحة والسفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في معرض ميلانو الدولي للسياحة والسفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، في الدورة الثلاثين للمعرض السياحى الدولى BIT ميلانو 2020، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري فى مدينة ميلانو الإيطالية.

وتأتي المشاركة فى ضوء استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تكثيف التواجد المصري في المعارض السياحية المختلفة مما يسهم بالترويج لمصر ويليق بمكانة المقصد السياحي المصري.

ومن ناحيته، أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن معرض BIT ميلانو يعد أحد أهم المعارض السياحية المهنية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم.

ولفت إلى أهمية التواجد المصري في فعاليات هذا المعرض مما يؤكد على مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية ويعزز التعاون السياحي بين مصر والدول الأخرى المشاركة.