أخبار مصر | برلمانية ناعية شهداء كمين زلزال: تركوا لنا سيرة عطرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية ناعية شهداء كمين زلزال: تركوا لنا سيرة عطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأليم

نعت غادة عجمي، عضوة مجلس النواب عن المصريين في الخارج، شهداء الوطن في الحادث الإرهابيالذي وقع في كمين زلزال 15، بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وقالت النائبة، في بيان لها: إن الوطن يدفع بخيرة أبنائه شهداء من أجل استقراره وعدم النيل منه، متقدمة بالتعزية لأسر الشهداء، داعية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأشارت إلى أن الوطن يعلم تماما حجم التضحيات التي يقوم بها رجال القوات المسلحة والشرطة، مضيفة: "لهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة".

وكان رجال القوات المسلحة، أحبطوا مساء الأحد، هجوما إرهابيا على ارتكاز الأمنية بشمال سيناء.

ونجحت القوات المسلحة، في التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، ما أسفر عن القضاء على 10 أفرد من العناصر الإرهابية، وتدمير عربة دفع رباعي، تستخدمها.