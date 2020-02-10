أخبار مصر | انطلاق أعمال مؤتمر التعاون العربي الأفريقي للسياحة والاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق أعمال مؤتمر التعاون العربي الأفريقي للسياحة والاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر السياحى الذى ينظمه اتحاد المرشدين السياحيين العرب بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية تحت عنوان "مؤتمر التعاون العربى الأفريقي للسياحة والاستثمار" والذى يستمر لمدة يومين بمشاركة 400 من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ومن البلدان العربية المختلفة ونخبة من خبراء السياحة.

وبحث المشاركون آلية الارتقاء بمنظومة السياحة الأفريقية والعربية والسياحة البينية بين دول القارة والوطن العربي وكيفية الاستغلال الأمثل لأساليب التسويق السياحي وتنوع أشكال السياحة من ترفيهية وبيئية وعلاجية واثرية وغيرها.

وعرض المشاركون أهمية التسويق السياحي في ظل متغيرات العصر والتطورات التكنولوجية الحديثة التي لابد أن تكون متوافرة في دول القارة الافريقية والوطن العربي وحتمية التركيز على العنصر البشري وتدريبه وتطويره سواء موظف في شركة سياحة أو فندق أو نقل سياحي وبالتأكيد المرشد السياحي الذي يكون حلقة الوصل الاساسية في نقل المعلومة للسائح.

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واتفق المشاركون على أن الارتقاء بالسياحة يعتمد على تحسين الخدمات المقدمة للسائح والاهتمام بالمعالم السياحية والتراثية والترفيهية وتوفير التمويل اللازم لعمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية.

وطالبوا بوضع استراتيجية أو رؤية واضحة لخمس سنوات قادمة في كيفية تطوير القطاع السياحي بمختلف أشكاله سواء سياحة شاطئية أو ترفيهية أو بيئية وعلاجيبة واستشفائية وسفاري وأثار وغوص وكروزات مع تغيير قانون السياحة ولائحته التنفيذية التي لم تعد تتواكب مع الوضع الحالي للسياحة ولابد من نشر ثقافة احترام السائح وأنه ضيف لابد من الاحتفاء به من كل فئات المجتمع الذين يتعاملون معه كما يحدث مع اي ضيف يزورنا في منزلنا أو مكان عملنا.

وشددوا على ضرورة إيجاد آليات لحرية الانتقال والتأشيرات وتوفير خطوط طيران بين دول القارة الأفريقية والوطن العربي كله بحيث يتم انتقال السياحة البينية بسهولة ويسر بين ارجاء أفريقيا والوطن العربي وكذلك تحويل البلدان العربية والأفريقية إلى بلاتوه مفتوح لتصوير الأعمال السينمائية حتى يتم نقل الصورة الجمالية للعالم كله من هذه البلدان من خلال الأعمال الفنية.