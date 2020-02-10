أخبار مصر | وزيرة التضامن تكرم 173 موظفا بلغوا سن المعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تكرم 173 موظفا بلغوا سن المعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك بحضور عدد واسع من قيادات العمل ووكلاء الوزارة والموظفين المتقاعدين الذين تم على شرفهم إقامة الحفل، حيث تم تقديم الدروع وشهادات التقدير. وفي كلمتها، قدمت نيفين القباج، الشكر والتقدير للعاملين المكرمين في يوم العرفان والوفاء، وأثنت على ما قدموه من نجاحات على مدى مسيرتهم المهنية خلال سنوات طويلة من العمل والجهد، استطاعوا من خلالها خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة عبر حزمة كبيرة من برامج وخدمات الوزارة.

شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، فعاليات الاحتفال الذي نظم بمقر الديوان العام للوزارة؛ لتكريم 173 من العاملين بالوزارة، ممن بلغوا سن التقاعد على مستوى مختلف قطاعات العمل والمديريات.



وأكدت أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الداعم الأساسي لتحقيق النجاح وأهمية الاستفادة من خبرات العاملين السابقين، مشيرة إلى أن باب التطوع دائما مفتوح بالوزارة للاستفادة من الخبرات والطاقات التي يمكن استثمارها وخاصة أن المجتمع ما زال ينتظر الكثير من الجهد.

وأشارت إلى أن العمل بالوزارة شهد نقلة كبيرة في تقديم الخدمات والميكنة وبناء قواعد البيانات المتكاملة وهناك تطوير مستمر في الخدمات الحكومية المقدمة، مؤكدة أن الوزارة لا تتوانى عن تكريم أبنائها إعلاء للجهد الذي بذلوه والاعتراف بعطائهم المهني وأننا جميعا نفخر بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة.