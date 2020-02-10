أخبار مصر | التضامن: ‪25‬ ألف طفل استفادوا من برامج علاج الإدمان بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: ‪25‬ ألف طفل استفادوا من برامج علاج الإدمان بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للإستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.ومن ضمن الأنشطة التى تم تنفيذها أيضا ورش الرسم والتلوين.. والسلم والدخان.. وغيرها من الأنشطة والبرامج التوعوية حول أضرار التدخين وتعاطي المخدرات، مثل التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدة أسئلة مثل "ماعلاقة التدخين بتشوية جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال؟ ... وأيضا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التركيز.. أو تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس".

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وكذلك الشباب الذى تردد على جناح الصندوق من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكى أستهدفت الأطفال رواد المعرض بجانب تعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء.

وأشار إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 25 ألف نسخة مجانية من العمل القصصى "أنت البطل" على الأطفال لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات، فى إطار عمل فنى جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال، كما تم التركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي، وطرق التواصل مع الخط الساخن "16023" لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.