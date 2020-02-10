أخبار مصر | "الصحة" تكشف تطورات حالة العائدين من بؤرة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تكشف تطورات حالة العائدين من بؤرة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحب ٦١٦ عينة روتينية من محتجزي الحجر الصحي

نقل 12 حالة إلى مستشفى النجيلة "الإخلاء" لتلقي الرعاية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد ncov، بجميع محافظات الجمهورية، أو المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن وزيرة الصحة تتابع بشكل مستمر الوضع الصحي للعائدين للمصريين من مدينة ووهان الصينية منذ يوم 3 فبراير2020 المتواجدين بالحجر الصحي في محافظة مطروح، وذلك من خلال "الفيديوكونفرانس" والتقارير الدورية.

وأضافت أنه يتم متابعة جميع المتواجدين داخل الحجر الصحي وقياس درجات الحرارة ومتابعة أي أعراض مرضية كل ٨ ساعات من قبل الفريق الطبي المشرف، وتم سحب ٦١٦ عينة روتينية حتى الآن لجميع العائدين.

وكشفت الوزارة عن أن الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، متواجدين على رأس الفريق الطبي بالحجر الصحي؛ للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للعائدين.

وبحسب الوزارة فإن عدد المترددين على العيادات الطبية بالحجر الصحي، وصل إلى ٣٦٢ حالة، من بينهم 7 حوامل، و2 يعانون من أمراض قلب، و7 حالات مرضى سكر، وحالتين التهاب كبدي "B"، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أنه تم نقل 12 حالة إلى مستشفى النجيلة "الإخلاء" لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم، حيث تنوعت الحالات ما بين جروح، والتهاب بالحلق، واشتباه بجلطة بالساق، وأمراض جلدية، وخرجت جميع الحالات من المستشفى وعادت إلى مقرها بالحجر الصحي.

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ولفتت إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالمسح الصحي والمتابعة اليومية لهم وقياس درجة حرارتهم، ومتابعة الوافدين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضحت أنه يتم سحب العينات المعملية اللازمة للفحص الروتيني وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل الطبي للمترددين على العيادات الخارجية، وتسجيل العينات المطلوبة ونتائج العينات بسجلات المعمل.

وأكدت إلى أنه تم تدريب القوى البشرية على إجراءات مكافحة العدوى في حالة نقل أي حالات قد يشتبه بها إلى مستشفى الإخلاء، وتشمل التزام الحالة المشتبه بها بارتداء الواقيات وتنظيف الأيدي بالكحول، بالإضافة إلى التأكيد على التزام المسعفين بارتداء الواقيات الطبية أثناء نقل الحالة، وخلعها بطريقة آمنة بعد الانتهاء من مهامهم.

ونوهت بتشغيل التطهير الذاتي لعربة الإسعاف بعد نزول المريض للمستشفى، مضيفًا أنه تم التأكيد على أفراد الفريق الصحي الخاص باستقبال الحالات بالمستشفى باتباع إجراءات مكافحة العدوى تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، وتنظيف وتطهير الغرفة بعد خروج المريض منها، كما تم عقد ١٢ ندوة توعوية لجميع النزلاء و٣٠ ندوة لمقدمي الخدمة الطبية.

وأوردت أنه تم إجراء المسح الطبي الأولي بسجلات العيادة الخارجية للعائدين، والمتعاملين معهم أثناء نقل 369 مواطنًا من المطار شملوا المصريين القادمين من الصين، والطاقم الطبي المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم الحجر الصحي المسئول عن تطهير الطائرة وشنط الركاب، وطاقم الوقائي بالحجر الصحي المسئول عن المسح الحراري للوافدين.

واستكملت أنه تم فتح ملف تسجيل طبي لجميع العائدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار، كما تم إجراء تحليل PCR، وجاءت النتائج سلبية لجميع العائدين من الصين.

واستطردت أن وزيرة الصحة والسكان تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، وأن الوزيرة تتلقى تقريرًا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

واختتمت بأن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.