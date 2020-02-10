أخبار مصر | خبير عسكري: حادث سيناء أمس رسالة من الإرهابيين لمموليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: حادث سيناء أمس رسالة من الإرهابيين لمموليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب، محمد عبد الله الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إن الهجوم الإرهابي على كمين في سيناء أمس، فشل وكبدت القوات الأمنية، العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتصدت عناصر إنفاذ بالقوات المسلحة أمس، لهجوم إرهابي بشمال سيناء، وقضت على ١٠ عناصر إرهابية خطرة وتدمير سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في عمليتها ضد القوات الأمنية.

وأضاف "الشهاوي" أن العناصر الإرهابية، أرادت أن تبعث رسالة للدول التي تمدهم بالأموال والسلاح، أنه ما زال لها قلب ينبض.