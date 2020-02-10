أخبار مصر | اقتصادية قناة السويس توضح أسباب انسحاب تحالف بولاريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادية قناة السويس توضح أسباب انسحاب تحالف بولاريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب تحالف بولاريس باركس من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض وعدم جدوى المشروع اقتصادياً.

وقال بيان صادر عن الهيئة، إن شركة بولاريس قد تقدمت للحصول على عقد انتفاع بأرض صناعية على مساحة 5.5 كيلومتر مربع، وتم توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2017، ثم طلب التحالف في يوليو 2018 بخفض المساحة إلى نحو 2.5 كيلومتر مربع.

وتابع البيان: خلال نهاية 2019 الماضي تقدم التحالف بطلب للهيئة الاقتصادية بالتخارج لأسباب داخلية بالمساهمين والشركاء ليست الهيئة طرفاً فيها، وعدم رغبتهم في التوسع باستثمارات الشركة، وكذا بناءً على تركيز نشاطها في مناطق أخرى ورؤيتها في عدم جدوى مشروعهم اقتصادياً لأسباب تخص التحالف بعيداً عن الهيئة الاقتصادية، خاصة أن الهيئة قامت بتسليم الأرض للتحالف.