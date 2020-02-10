مصر | مذبحة حدائق الأهرام.. حارس العقار يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة حدائق الأهرام.. حارس العقار يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "محمد"، حارس العقار الذي شهد مذبحة حدائق الأهرام، صباح أمس الأحد: إنه كان نائما وقت الجريمة، واستيقظ على مكالمة هاتفية من أحد سكان العقار المجاور له، ليخبره بصوت صراخ طفل، من العقار محل عمله.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه اتصل بالشرطة لإخبارهم بسماع صوت صراخ طفل من العقار، ووقوع جريمة قتل، وبحضورها عثروا على جثة زوجة المقاول بشرفة الغرفة، وعثروا على جثة المقاول وابنته بالمنور.

وتابع حارس العقار، أن "الحاج أشرف وزوجته ناس طيبة ومحترمة، وكانوا في حالهم، هما ساكنين في العمارة من حوالي سنتين، في شقة إيجار بالدور الرابع، وكان إيجارها 2500 جنيه في الشهر، وقبل الجريمة بشهر كانوا مسافرين، ومكنش حد فيهم قاعد في الشقة، ولما رجعوا كان بالليل متأخر محستش بيهم، لأني كنت نائم".

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة قتل صاحب شركة مقاولات لزوجته ورضيعتهما وقيامه بالانتحار في حدائق الأهرام.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الزوج منفذ الجريمة تزوج المجني عليها منذ نحو عامين، وكان متعلقا بها لحبه لها، وأنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب مديونياته وتهديده أكثر من مرة بالانتحار، لعدم قدرته على سداد مديونياته.