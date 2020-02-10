مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الإثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حبس سائق ميكروباص لدهسه شاب في حلوان

أمرت النيابة العامة بحلوان بحبس سائق سيارة ميكروباص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسيره عكس الاتجاه وهو في حالة سكر، ما أدى إلى دهسه لشاب.

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تأجيل محاكمة كميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 12 فبراير.

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24 فبراير.. الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

مدت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أجل النطق بالحكم على 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة، في قضية "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكري، لجلسة 24 فبراير الجاري.

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نيابة القاهرة تحيل المتهمين بالشروع في قتل خفير للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين بالشروع في سرقة وقتل خفير إلى محكمة الجنايات.

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عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال والدة الزوجة "المجنى عليها"، في واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ أفادت أن نجلتها وتدعى "إيمان"، تزوجت من زوجها "أشرف.ص"، منذ سنوات، لافته إلى أنها الزوجة الثانية له، وكانت تربطه بها علاقة حب قوية.

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في أول يوم دراسي له.. الطفل الناجي من مذبحة الهرم يكتشف قتل والدته

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول قتل صاحب شركة مقاولات لزوجته ورضيعتها وإقدامه على الانتحار، إذ تبين أن ابن الزوجة " أدهم" هو من اكتشف الجريمة، وعمل على فتح باب الشقة من الداخل بواسطة المفتاح المتواجد بالباب، والاستعانة بأحد الجيران.

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القضاء الإداري: عضوية منظمة "أياتا" شرط لمزاولة الشركات السياحية نشاط العمرة

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار غرفة الشركات السياحية، برفض توثيق عقد وكالة العمرة لإحدى شركات السياحة مع الوكيل السعودي للعمل في مزاولة نشاط العمرة خلال الموسم، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي للدولة لإعداد الرأي القانوني.

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