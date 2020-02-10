شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «كحول» و«فرج» في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «كحول»و «فرج» بقرية الرحمانية قبلى بمىكز نجع حمادى بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا واللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية والدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.

قدم عمر شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة وارتضائهم وسعيهم إلى الصلح داعيًا الله أن يبارك هذا الصلح وان يهدى جميع المتخاصمين، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة كما قدم نائب محافظ قنا شكره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح‪.

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ومن جانبه نقل اللواء اشرف عطا تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لأهالي قرية الرحمانية وقدم شكره لأبناء العائلتين لقبولهم الصلح مؤكدا على أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحي الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى ان يكون لهم دور أكبر في حل الخلافات في مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية.

كما نقل الدكتور عباس شومان تحيات فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجميع الحاضرين، مؤكدًا أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني وعمل سامي حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والأمان والسلام بين المواطنين معربا عن أمله في استمرار عقد المصالحات بين الأطراف المتخاصمة والوصول بقنا إلى محافظة خالية من الخصومات الثأرية.

وخلال الصلح تبادل طرفي الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا وسط صيحات الحضور «الله اكبر ... الله اكبر» ابتهاجا بإتمام الصلح وتراضي الطرفين وطي صفحة الخلاف بينهما، وفي الختام قام الدكتور حازم عمر، ونائب مدير الأمن، والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بمصافحة أطراف الخصومة، وقاموا بتهنئتهم بمناسبة اتمام الصلح فيما بينهم.

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «كحول» و «فرج» بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «كحول» و «فرج» بقنا