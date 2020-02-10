شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد على مدرسة ميت دمسيس خلال تأدية واجب العزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الاثنين، إطلاق اسم الشهيد مجند أحمد جمال عبده البهنساوي، 21 سنة، من قرية ميت دمسيس، التابعة لمركز أجا على إحدى قرى القرية استجابة لطلب الأهالي.

جاء ذلك خلال تأدية «الشيخ» واجب العزاء في شهيد الوطن، والذي استشهد في هجوم إرهابى على كمين زلازل بالشيخ زويد بشمال سيناء مساء الأحد.

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وقرّر إطلاق اسم الشهيد على مدرسة ميت دمسيس 3 الإبتدائية ووجه لرئيس المدينة سرعة تعليق البانر بإسم الشهيد على المدرسة.

وقال في تصريحات صحفية إن «الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى مصر قوية خالدة وأشاد ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في التصدى للجماعات الإرهابية الظلامية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالى ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية».

وعقب الجنازة توجه نائب محافظ الدقهلية والمرافقين له إلى منزل أسرة الشهيد مقدمين واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وشارك في الجنازة العميد احمد عادل الديب قيادة الجيش الثانى والرائد شعبان خليل على نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة ورحاب المزين رئيس مدينه ومركز أجا ونواب المركز.