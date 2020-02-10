شكرا لقرائتكم خبر عن «مكي» و«عبدالرؤوف» يقودان حمله للتوعية والوقاية من فيروس كورونا بمدارس الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديريتا الصحة والتربية والتعليم بالدقهلية، الاثنين، مبادرة للتوعية لمواجهة الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا وتفعيل الإجراءات الوقائية داخل المدارس بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان، أجرى على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وسعد مكى وكيل وزارة والصحة بالدقهلية، زيارة مدرستى متولى الشعراوى الإبتدائية وشجرة الدر الإعدادية بإدارة غرب المنصورة التعليمية بحضور يحي باشا مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية.

وخلال الزيارة علقوا الملصقات بجميع أنحاء المدرستين وإجراء لقاء مع طلبة المدرسة وشرح طرق الوقاية من الأمراض والإرشادات الوقائية اللازمة وتزامن وجود حملة ١٠٠ مليون صحة بمدرسة الشعراوى التابعة للتأمين الصحي.

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واكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم توقيع بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم، للبدء في توعية تلانيذ المظارس لمواجهة أي امراض معدية وعلى رأسها فيروس الكورونا خاصة وأنه ليس له مصل أو علاج والوقاية من الإصابة منه هي السبيل الوحيد لمواجهته.

وشدد على ضرورة تطبيق طرق الوقاية واتباع الأساليب الصحيحة واتباع النظافة الشخصية.

وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الهدف من الحملة هي التوعية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية واتباع الأساليب الصحية السليمة والإرشادات التي يجب اتباعها وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المؤسسة التعليمية والتهوية الجيدة للفصول والحمامات والاهتمام بالنظافة العامة والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية والتأكد من جميع الإجراءات الوقائية وتوقيع الكشف الطبى في حالة الاشتباه.

وأكد على الاهتمام بنظافة الحمامات ووضع المطهرات داخلها وشدد على التهوية الجيدة بالفصول وضرورة وجود الزائرة الصحية بالمدرسة اعتبارًا من بداية اليوم حتى نهايته.

على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وسعد مكى وكيل وزارة والصحة بالدقهلية يقودان حمله للتوعية والوقاية من فيروس كورونا بمدارس الدقهلية

على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وسعد مكى وكيل وزارة والصحة بالدقهلية يقودان حمله للتوعية والوقاية من فيروس كورونا بمدارس الدقهلية

على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وسعد مكى وكيل وزارة والصحة بالدقهلية يقودان حمله للتوعية والوقاية من فيروس كورونا بمدارس الدقهلية