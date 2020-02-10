شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس يوافق على 5 مشروعات جديدة بـ5.1 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة السويس، برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وبحضورمحمد أحمد عبدالله، رئيس المنطقة المركزية للمنطقة الحرة، اليوم الاثنين، على إقامة 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة برأس مال 5.1 مليون دولار، على مساحة 3865 ألف متر مربع تقريبًا، توفر ما يقرب من 236 فرصة عمل للشباب.

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وتشمل المشروعات -بحسب بيان الاثنين- أنشطة وخدمات واستشارات فنية ولوجستية وخدمات السلامة والصحة المهنية، وتجهيز وفصل وفحص وتغليف العدسات اللاصقة الخام، وخلط وتعبئة وتغليف كافة أنواع المطهرات، وتخزين وبيع الآلات والمعدات والأجهزة ومواسير الحفر، وتخزين أسطوانات الغاز ومعدات السلامة البحرية ومكافحة الحريق.

وخلال الاجتماع، تم عرض 6 طلبات مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة متعلقة بتعديل في بعض البنود والعقود والنظام الأساسي، وإلغاء 6 موافقات سابقة لبعض مشروعات وشركات المناطق الحرة والخاصة.

كما قرر المجلس الموافقة على بعض التعديلات الخاصة لعدد 21 مشروعا لتقديم وإلغاء وإضافة أنشطة جديدة وتجديد مدة التعاقد وترخيص مزاولة النشاط، كذلك الموافقة على بعض التعديلات لاستعادة مشروع وتحديد القيمة الإيجارية للمباني الإدارية المقترحة والخدمية بالمنطقة الحرة بعتاقة.