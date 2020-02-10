شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تحاول الانتحار بسم فئران لرسوبها في امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي على الانتحار بتناول مادة سامة «سم فئران» للتخلص من حياتها، لرسوبها وحصولها على درجات منخفضة في امتحانات الفصل الدراسي الأول بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

ونقلت الطالبة إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج حيث تبين أن حالتها العامة سيئة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد ورود إشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول «سمر. ر. إ» 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بندر ناصر دائرة المركز، مصابة بتسمم بادعاء تناول مادة سامة «سم فئران»، والحالة العامة سيئة.

وتبين من التحريات الأولية بقيادة الرائد محمد محروس تناول المصابة مادة سامة عبارة عن سم فئران لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب سقوطها في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

كما تبين من انتقال رجال المباحث وسؤال والدة الطالبة وتدعى «نجوى. م. ع» ٣٥ عاما، ربة منزل، قررت تناول ابنتها سم فئران بقصد الانتحار، لرسوبها في امتحانات نصف العام، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى، ولم تتهم أحدا، ونفت الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2954 جنح مركز شرطة ناصر.