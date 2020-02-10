شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: الهجوم على النقيب بسبب مبادرة «أسّرة العناية المركزة» معركة وهمية حول قضايا بديهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبّرت نقابة الأطباء عن استيائها مما أسمته «معركة وهمية حول قضايا بديهية»، مؤكدة أن مبادرة أسّرة العناية المركزة التي أطلقها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، عبر «المصري اليوم»، بتمنيه تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة لرعاية أسرة العناية المركزة، والتي تحدث عنها النقيب في أكثر من لقاء صحفي وإعلامي، هي من شأن كل العاملين في المنظومة الصحية بل والمواطنين.

وقالت النقابة، في بيان، الاثنين، إنها فوجئت بأحد مقدمي البرامج بإحدى الفضائيات يحاول اختلاق معركة وهمية لا وجود لها إلا في خياله، لا لشيء سوى نشر حوار للدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أعلن من خلاله أمنيته أن يتبنى رئيس الجمهورية، مبادرة زيادة أسرة الرعاية المركزة، والحضانات وذلك لما لمسه عن قرب من معاناة الناس في ايجاد اسرة رعاية مركزة، أو حضانات للمواليد، بسبب النقص في هذه الأقسام، ومع طرح رؤية متكاملة تمنى النقيب رعاية الرئيس لها ضمانا لنجاحها كما نجحت كل المبادرات الصحية السابقة.

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وأضاف البيان: «ومن الطبيعي ان تصدر المبادرة من شخص النقيب من واقع مسؤوليته وتخصصه وهو أستاذ الجراحة بقصر العيني، ورئيس قسم جراحة الأوعية السابق فهو القريب من كل عناصر المنظومة (الطبيب والمريض واحتياجاته) ولكن أن يتحول هذا المطلب المهني والإنساني إلى جدال فهذا أمر ليس له محل من الإعراب».

وتابع: «عقب نشر قرارات رئيس الوزراء بزيادة مخصصات الصحة 100%، وتخصيص 5 مليار جنيه لمبادرة أسرة الرعاية المركزة في اليوم التالي لنشر المبادرة، شن مقدم برنامج هجوم على شخص النقيب، واتهمه بتبني مبادرة موجودة اصلا لدى وزارة الصحة، وألصق به أوصاف غير لائقة، وهو معلم الاجيال الزاهد في الظهور الإعلامي، فالنقيب لا يضيره ان تأتى المبادرة منه أو من غيره وكذلك الوزارة لا يضيرها أن كانت البادئة أو العكس فالمهم هو النتيجة والوصول للهدف وتحقيقه، فالمسألة إنسانية ومهنية وليست معركة نصر وهزيمة أو مجال لمنافسة، لأن النقابة والوزارة في قارب واحد يهدف للوصول إلى مصلحة المهنة والطبيب والمريض المصري».

واسترسل: «وفي كل الاحوال فإن التفكير في الشأن الصحي ومحاولة إيجاد حلول للأزمات هي فرض عين على كل المنتسبين للمهنة سواء تنفيذيين، أو متطوعين في مجتمع مدني وحتى المواطن العادي كلا بقدر استطاعته، وأزمة الرعاية المركزة هي ازمة معروفة، وقُدمت فيها كثير من البيانات والطلبات العاجلة بمجلس النواب ونشرت فيها تحقيقات صحفية كثيرة، وبالتالي فالحديث عنها ليس مجالاً للسبق وإنما العبرة بطرح الحلول خاصة إذا جاءت من أهل التخصص القابضين على جمر المهنة وممتهنيها، وأرسلت النقابة ردا إلى مقدم البرنامج ذكرت فيه ان المبادرة منشورة بتاريخ 4 يناير في مقال لمحمد السيد صالح، عقب لقاء مطول بينه وبين النقيب، وتبعها تسجيل لحوار كامل مع صحفية زميلة يوم 13 يناير، وتم نشره في 6 فبراير، وصدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص الـ5 مليار لمبادرة الرعاية المركزة والحضانات، لنفاجئ بعدها بهجوم غير منطقي على شخص النقيب».