شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل المصري في ميلانو يشارك بافتتاح البورصة الدولية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك إيهاب أبوسريع، القنصل العام في ميلانو، الأحد، في افتتاح البورصة الدولية للسياحة، التي تقام خلال الفترة من ٩ إلى ١١ فبراير الجاري، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الإيطاليين بقطاع السياحة ومدير السياحة الخارجية بهيئة تنشيط السياحة ماجد فتحي عبدالله، وعدد من أعضاء السلك القنصلي في ميلانو.

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وقال «أبوسريع» إن مصر تشارك في المعرض بجناح يتضمن عدداً من شركات السياحة المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران والعربية للطيران، حيث يتضمن الجناح المصري عرض المواد الدعائية المصرية وصور المقاصد السياحية بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية الفرعونية.

وأكد القنصل العام المصري على أهمية المشاركة المصرية في فعاليات البورصة الدولية للسياحة في ميلانو كونها فرصة للترويج للمنتجات السياحية الجديدة ولجذب أعداد وشرائح مختلفة من السائحين، خاصة في ضوء أهمية السوق الإيطالي لصناعة السياحة المصرية.

وأشار إلى أن البورصة الدولية للسياحة في ميلانو تعد من أهم المعارض السياحية الدولية والتي يتم تنظيمها منذ عام ١٩٨٠ والتي يشارك بها المتخصصين في مجال السياحة.