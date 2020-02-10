«البوصلة» فيلم تسجيلي يتحدث عن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجها لفيلم تسجيلى جديد تتم إذاعته خلال أيام على قنواتها المختلفة ويحمل الفيلم اسم «البوصلة»، وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى أن الفيلم يطرح واحدا من أهم الموضوعات وهو الإجابة عن السؤال: «هل وكيف نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011»، والمعروف ان هتاف المتظاهرين آنذاك في الميادين كان «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، ولذلك عكفت مجموعة متخصصة على البحث للإعداد لهذا الفيلم التوثيقي بحيث يبرز إنجازات حقيقية ملموسة في تلك المحاور، وكيف كان لها الأثر الإيجابى الذي أحس به قطاع عريض من المصريين على حياتهم، ويوضح في الوقت ذاته الأسباب التي منعت من تحقيق كل مطالب على الوجه الأمثل مع بيان مساعى الدولة لتحقيقها في المستقبل القريب.

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