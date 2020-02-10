شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يكلف عمرو موسى بالوساطة لرفع العقوبات على السودان وزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الاتحاد الأفريقي، عمرو موسى، رئيس هيئة الحكماء الأفريقية، بالوساطة لدى العواصم الدولية المعنية، لرفع العقوبات المفروضة على السودان وزيمبابوي.

وقال موسى في تصريحات صحفية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 بأديس أبابا: «إن اللجنة بدأت تحركاتها بالفعل فيما يتعلق برفع العقوبات المفروض على السودان، حيث تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وتم التطرق في هذه المباحثات حول هذا الموضوع».

وأضاف: «أنه التقى صباح اليوم في إفطار عمل مع المفوض البريطاني الخاص بمشاكل القرن الأفريقي، وأنه تحدث مع المسؤول البريطاني في الموضوع الخاص بالعقوبات المفروضة على السودان وكذلك العقوبات المفروضة على زيمبابوي.

وأشار رئيس هيئة الحكماء الأفريقية إلى أن المشكلة التي تواجه عدد من الدول الأفريقية ويهتم الاتحاد الأفريقي وتهتم بها أيضًا هيئة الحكماء، هو موضوع العقوبات على الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن العقوبات المفروضة على زيمبابوي امتدت على مدى 20 عامًا، والشعب زيمباوي تأثر كثيرًا بهذا العقوبات، والعقبات التي تعترض تنمية اقتصاد زيمبابوي كبيرة، ومعقدة للغاية بسبب العقوبات المفروضة عليها.

ونوه عمرو موسى إلى وجود تنسيق بين مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي وهيئة الحكماء، وأنه تم إعطاء أولوية لموضوع العقوبات، لافتًا إلى أنه زار عاصمة زيمبابوي هراري الشهر الماضي، وعقد مباحثات مع المسؤولين في زيمبابوي، كما اجتمع مع رئيس زيمبابوي ووزير خارجيته في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية، وتم التطرق خلال هذه المباحثات إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها من حيث القرار أو البيان الذي سيتخذه الاتحاد الأفريقي في القمة الـ33 والتحركات التي من المقرر أن يقوم بها رئيس هيئة حكماء أفريقيا سواء في العواصم الأفريقية أو في الدول التي طبقت العقوبات.

وقال: «بالطبع سيتم التنسيق مع حكومتي زيمبابوي والسودان في هذا الشأن، لأن التفويض بالمهمة التي كلفت بها هيئة حكماء أفريقيا ورئيسها يتعلق بالعمل على إنهاء العقوبات مع إعطاء أولوية للوضعين في دولتي زيمبابوي والسودان، مضيفًا «بالنسبة للسودان ربما تكون الحكومة السودانية اتخذت خطوة أو خطوتين للأمام في هذا الإطار، وإنما زيمبابوي لا تزال مطبق عليها العقوبات دون أمل نراه في المستقبل وهذا ما يجب أن نخلقه والذي يعمل عليه».

وردًا على استمرار قيام الإدارة الأمريكية في وضع السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب بالرغم من سقوط النظام السابق، قال رئيس هيئة حكماء أفريقيا: «أنه من المتوقع أن يرفع اسم السودان من الدول الداعمة للإرهاب خلال شهر أو إثنين مقبلين.

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ونفى موسى أن يكون قد قام بإتصالات بإعتباره رئيس هيئة حكماء أفريقيا في هذا الشأن مع السلطات الأمريكية، وقال: «الحكومة السودانية لديها اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

وردًا على سؤال حول موقف هيئة حكماء أفريقيا من التدخلات الخارجية خاصة التركية في ليبيا، قال عمرو موسى «أن الوضع في ليبيا حظى باهتمام كبير في الدورة الحالية لقمة الاتحاد الأفريقي، كما توجد لجنة أفريقية خاصة بالوضع في ليبيا يترأسها رئيس الكونغو برازفيل، مشيرًا إلى أن الموقف والرغبة الأفريقية هي أن يكون هناك دور فعال للاتحاد الأفريقي في الجهود والتحركات الدولية السياسية لحل المشكلة الليبية.

وأكد موسى أن هناك ضرورة لأن يكون للاتحاد الأفريقي دورًا في محاولات حل الأزمة الليبية والوصول إلى مسار للحل ثم ما بعد الحل وهدوء البنادق والهدنة ووقف إطلاق النار، وقال: «هذا هو المهم.. هل يحتاج الأمر لقوات حفظ سلام أم يحتاج الامر لجهاز حفظ سلام؟، وقطعًا سيحتاج الأمر لكثير من التحركات الإنسانية لعلاج المشاكل التي تواجه الشعب الليبي.

وأضاف: «الآن نريد جميعًا كشعوب أفريقية وعربية أن نصل إلى بداية الخيط لحل ليبي وطني تشارك فيه جميع الفعاليات والمؤسسات الليبية ووقف التدخل الخارجي خاصة التدخلات السلبية التي تؤدي إلى زيادة تعميق الخلاف في ليبيا، ومنها السياسة التركية التي اتضح في الشهور الأخيرة مدى تدخلاتها، وهذا التدخل يضر كثيرًا بالحركة السياسية الليبية نحو التهدئة والحل.

من جانبه، أعلن إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن الأفريقي، أن الاتحاد الأفريقي سيرسل بعثة تقييم للوضع في ليبيا لمعرفة مدى احترام وقف إطلاق النار.

وقال شرقي في مؤتمر صحفي، الاثنين، على هامش القمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، إن القادة الأفارقة أكدوا في قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مضيفًا أن القمة الأفريقية رحّبت بمخرجات برلين بشأن الوضع في ليبيا.

وحذر مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي من أن العديد من المسلحين في ليبيا تمكنوا من الانتقال إلى الساحل الأفريقي ووصلوا إلى منطقة حوض بحيرة تشاد.

وأكد أن الجماعات المسلحة تشكل تهديدًا مستمرًا، لأنه ظهرت بحوزتهم أسلحة جديدة وطرق متطورة في قتل المدنيين الأبرياء.

وشهدت القمة الـ 33 للاتحاد الأفريقي منافسة قوية لإختيار مرشح على منصب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الافريقية الذي يتنافس عليه 3 مرشحين من حنوب افريقيا ونيجيريا والكونغو الديموقراطية.