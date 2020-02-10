شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لعقار غرب الإسكندرية وإخلاء السكان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 7 طوابق بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية دون حدوث إصابات، مساء الأحد، فيما قرر مهندسو حي غرب الإسكندرية إخلاءه مؤقتًا من السكان دون المنقولات.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 شارع عبدالكريم بمنطقة الورديان، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق السادس علوي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وقال اللواء هشام كمال، أنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة، لافتًا إلى أن لجنة هندسية من الحي ستعاين العقار غدًا لاتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف رئيس حي غرب، أنه أصدر قرارًا بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات، وتحرير محضر إداري بقسم شرطة مينا البصل رقم 753 لسنة 2020 بالواقعة.

إنهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

إنهيار جزئي لعقار بالإسكندرية