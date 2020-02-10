شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان أحد «شهداء سيناء» بمسقط رأسه بشربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، الإثنين، جثمان الشهيد ملازم أول أحمد رضا أبوالفتوح حشيش، من الدفعة ١٥٣ ضباط احتياط بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمستشار العسكري وزملاء الشهيد وأهالي المدينة.

وخرج المئات من أهالى المدينة والقرى المجاورة للشارع في انتظار وصول الجثمان لتشييعه لمثواه الأخير ورفع عدد من الشباب صورة الشهيد بينما تقدم المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية الجنازة وتحولت لجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب حيث هتف الشباب «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«لا إله إلا الله الإرهابى عدو الله».

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من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن «شهداء الوطن في قلوب كل المصريين لن ننساهم، ولن تنساهم مصر كلها فدمائهم الذكية تعطر تراب وطننا الحبيب«.

ووافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس بمركز شربين استجابة لطلب الأهالي.

كان المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، قال في بيان، الأحد، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف أنه «نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 أفراد إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى».