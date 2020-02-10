شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض طلبين برفع الحصانة عن نائبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات محمد عبد الرحمن وشهرتها رانيا السادات، لأتخاذ الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.

كما رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس، في القضية رقم 470 رسنة 2019 جنح الموسكي؛ بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.