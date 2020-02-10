شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض طلبين برفع الحصانة عن نائبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات محمد عبد الرحمن وشهرتها رانيا السادات، لأتخاذ الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.
كما رفض مجلس النواب الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس، في القضية رقم 470 رسنة 2019 جنح الموسكي؛ بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفض طلبين برفع الحصانة عن نائبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.