شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «مشروعات النواب» تشكو وزير الكهرباء: «قال مش هيعمل حاجة للمصانع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغلت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وجود جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي باجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، لطلب التدخل عند وزارة الكهرباء بإسقاط فوائد الديون وجدولتها عن المصانع التي تعثرت في دفع فواتير الكهرباء.

وقالت «أبوالسعد» خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، رفض إسقاط فوائد الدين «وقال مش هيعمل حاجة». كانت النائب طلبت خلال اجتماع لجنة الصناعة، الأحد، من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إسقاط فوائد الديون المتراكمة بسبب عدم دفع المصانع لفواتير الكهرباء، وجدولة أصل الدين، إلا أن وزير الكهرباء رد قائلاً: «هذه المطالب توجه للحكومة، أما وزارة الكهرباء فتتعامل بنظام الحوكمة وتلتزم بسداد ديونها بفوائدها».

ووجهت النائب السؤال لنائب محافظ البنك المركزي عن إمكانية تدخل البنوك بعمل مبادرة أخرى للمصانع المقطوع عنها الكهرباء وإعادة تشغيلها، وتقديم تسهيلات لهذه المصانع فيما يخص القوائم السلبية «الأيسكور» إلا أنها انصرفت من اللجنة قبل أن يشرع «نجم» في الرد على أسئلة النواب وممثلي المصانع المتعثرة.