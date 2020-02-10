شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيليتي»: الاقتصاد المصري حقق نتائج مُبهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف استبيان لـ«أجيليتي» السنوي، إحدى الشركات اللوجيستية الرائدة في العالم، عن أن مصر حققت تقدماً نوعياً على مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة 2020، وقفزت ستة نقاط للأمام لتحصد بذلك المركز 20 دولياً، بعد أن شهدت البلاد تطوراً ملحوظاً في الفرص اللوجستية المحلية والدولية إلى جانب التقدم الكبير الذي حققته في مجال أساسيات مزاولة الأعمال.

وأظهر الاستبيان الصادر، الإثنين، أن «مصر تعد الدولة الثانية لجهة حجم التقدم الذي تحقق على مؤشر 2020، ويعزى ذلك إلى انفتاحها التجاري ونموها الاقتصادي، إضافة إلى تحديث البنى التحتية وتحسن مستويات الطلب المحلي، وشهدت مصر ارتفاع تصنيفها على كافة المؤشرات الفرعية الثلاثة وهي الفرص اللوجستية المحلية وفرص الخدمات اللوجستية الدولية بالإضافة إلى أساسيات مزاولة الأعمال».

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وأوضح التقرير أن «النمو في مصر قاد الأداء القوي بحسب المؤشر الذي شهدته قطاعات الطاقة والتجزئة والبناء إلى جانب الإصلاحات الأساسية التي تلت حصول الدولة على قرض البنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، مما ساعد على تحسن التدفقات النقدية للقطاع الخاص واستقرار أسعار الوقود، ويعتبر النمو المتوقع في خدمات التخزين وخدمات الشحن السريع منخفضاً نسبياً، ولكن يرجح تحقيق المزيد من المكاسب في السنوات المقبلة».

وأظهر الاستبيان الذي شارك فيه 780 من مهنيّ قطاع سلاسل الإمداد، أن «هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر مرجّح؛ بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة»، مشيرًا إلى أن «هذه الاعتقادات تستند إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين».

وأوضح الاستبيان أن «الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مكاسب مبهرة في كافة القطاعات الرئيسية ليتقدم تصنيف مصر ست مراتب لتحصد المركز 20 على التصنيف العام للمؤشر، فيما قفزت عشرة مراكز على مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال لتصل إلى المركز 17؛ وستة مراتب على مؤشر الفرص المحلية لتحل في المركز 13؛ فضلاً عن تقدمها خمس مراكز على مؤشر الفرص الدولية لتحصد المركز 23».

ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وقامت شركة ترانسبورت إنتلجنس (Ti)، الشركة الرائدة في مجال التحليل والأبحاث ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، بتجميع بيانات المؤشر.