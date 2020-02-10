شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: لا يجوز لمن تجاوز الستين الترشح لعضوية «مجالس الإدارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة المستشار عادل بريك رئيس اللجنة وحضور عبدالله حسن وكيل الهيئة وعضو اللجنة، ومجدي البدوي عضو اللجنة العليا ومحمد الهواري عضو اللجنة العليا، وشارل فؤاد عضو اللجنة ومروة السيسي، وأمين عام الهيئة وعضو اللجنة، وصلاح خضر أمين سر اللجنـة العليا.

فيما يتعلق بترشيح رؤساء التحرير لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، انتهت اللجنة إلى أنه يجوز لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية الترشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة فقط، ولكن لا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعيات العمومية لتعارض ذلك مع دور الجمعية العمومية باعتبارها الرقيب على أعمال مجلس الإدارة وجهازها التنفيذي ودور رئيس التحرير التنفيذي في المؤسسة. ولا يخل ذلك بحقه في الادلاء بصوته.

وانتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز لمن تجاوز سن الستين الترشح لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وكذلك لا يجوز له الإدلاء بصوته في الانتخابات لأنه تجاوز المدة المقررة قانوناً للبقاء في الخدمة ويتقاضي معاشاً شهرياً. ومن ثم، فإن وجوده بالمؤسسة الصحفية مؤقت يُمد سنة بسنة بما لا يتناسب مع عضويته في أي من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونزولاً أيضاً على أحكام القضاء الإداري المستقرة في هذا الشأن.