شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعات النواب» ترسل مذكرة اعتراض لـ«عبدالعال» بسبب عدم حضور ممثلي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير بمجلس النواب، مذكرة لرئيس المجلس، للاعتراض على عدم حضور مسؤولين من البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، والخاص ببحث مشكلات تمويل مشروعات الشباب وتسييره الإجراءات لهم.

وأعلن النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، تأجيل الاجتماع لعدم حضور ممثلي الحكومة، وقال إن اللجنة أرسلت دعوات للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، وجاءها رسالة بقائمة الحضور، ولكن لم يحضر أحد منهم للاجتماع، وأرسلوا مندوبين غير مدرجين في قائمة الحضور، قال عنهم إنهم «غير مختصين بالمسألة، وليس لديهم سلطة اتخاذ أية قرارات لما ستسفر عنه المناقشات»، لذلك أضطر لتأجيل الاجتماع لحين حضور مسؤوليين لديهم هذه السلطات.

وأشار «مرعي»، إلى أن اللجنة أرسلت مذكرة اعتراض للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لضرورة احترام اجتماعات لجان المجلس. فيما علق النائب سيد أبوبردعة على تأجيل الاجتماع، قائلاً: «الحكومة بتبعتلنا موظفين درجة خامسة، يشربوا شاى ويمشوا».