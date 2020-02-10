شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأفريقي: الانتهاء من الخطة الرئيسية للقطار الأفريقي السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنى التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، إن من أهم الإنجازات التي تحققت في الاتحاد الأفريقي في مجال البنى التحتية والطاقة كان إعداد المرحلة الثانية من البرنامج الأفريقي لتطوير البني التحتية، والذي يمتد من عام 2021 إلى 2030، والذي تم إعداده وتطويره والموافقة عليه من جانب اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بالنقل والطاقة والسياحة، وذلك في القاهرة، أكتوبر الماضي، مضيفة أنه تمت الموافقة والإعداد للبرامج الخاصة بتحديد التعريفة الأفريقية للكهرباء والأسس والسياسات الخاصة بالتسعير للطاقة داخل القارة بهدف إنشاء سوق أفريقي للطاقة.

وأضافت «أبوزيد»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن عام 2019 شهد أيضا بلورة وتجهيز الاستراتيجية الأفريقية للتحول الرقمي، والتي تمت الموافقة عليها خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 التي اختتمت اعمالها، الاثنين، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تعد نقلة كبيرة جدا للقارة الأفريقية في كافة القطاعات المتعلقة بالتحول الرقمي ليس فقط الاتصالات، بمعني التركيز على القطاع المالي والتجارة الإلكترونية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في الصحة والتعليم والحوكمة والخدمات الحكومية، بمعني أنها استراتيجية تحويلية كاملة لكافة القطاعات في القارة الأفريقية.

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وأشارت مفوض البنى التحتية والطاقة في الإتحاد الأفريقي إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الخطة الرئيسية المتكاملة للقطار السريع الأفريقي، الذي سيربط العواصم الأفريقية، لافتة إلى أنه يتم حاليا التجهيز لبدء جزئين من شبكة القطار السريع الأفريقية، والتي سيتم تنفيذها ما بين دار السلام – كيجالي وكيجالي – بوجمبورا.

ونوهت إلى أنه تمت الانتهاء من بدء تدشين السوق الأفريقي الموحد للطيران، والذي انضمت إليه 33 دولة أفريقية تمثل سوقا يضم 800 مليون مواطن، وقالت إنه تم بالفعل العمل مع 18 دولة منهم لتجهيز المطارات واتخاذ اجراءات السلامة والأمان الجوية وتدريب الكوادر وزيادة عدد الرحلات.

وأوضحت «أبوزيد» أنه تم إعداد الإطار الاستراتيجي للسياحة في أفريقيا بهدف إنشاء وكالة أفريقية للسياحة، وقالت: «نأمل أن يتم تأسيس هذه الوكالة، العام الجاري، بهدف الترويج لأفريقيا كقارة تملك العديد من المميزات السياحية والترويج للسياحة الأفريقية الأفريقية، إضافة إلى موضوعات أخرى كثيرة تهم السياحة في القارة الافريقية.