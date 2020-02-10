شكرا لقرائتكم خبر عن «وكالة الفضاء» تنظم احتفالا بيوم الفضاء المصري 16 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وكالة الفضاء المصرية، «يوم الفضاء المصري»، في 16 فبراير الجاري، وذلك كيوم مفتوح، معني بعلوم الفضاء والأقمار الصناعية، ويمتد من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، لتقدم عددا متنوعا من الأنشطة.

يتم تنظيم الحدث تحت شعار «الفضاء من أجل المجتمع»، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، لتقديم صورة متكاملة عن أنشطة الوكالة والجهات المتعاونة معها، والدعوة فيه مفتوحة لجميع طلاب المدارس والجامعات وأبناء المجتمع من جميع الأعمار والأعمال.

ويقول الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية: «ندعو أبناء المجتمع المصري للمشاركة معنا في هذا الحدث، والاحتفال بإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، التي تم تصميمها وصناعتها بعقول مصرية بنسبة 100%، وفى هذه المناسبة ستقوم «الوكالة» بالإعلان عما حققته مصر من إنجازات في مجال الفضاء، والتي تعد حصيلة مجهود المخلصين من أبناء الوطن، فتأسيس الوكالة المصرية للفضاء جاء لتنسيق جهود مختلف الجهات العلمية والمستفيدة من علوم الفضاء، وبما يحقق التنمية والأمن القومى المصرى، ومن ذلك دعم جهود الجامعات المصرية لبناء الفرق العلمية والمختبرات في مجال الفضاء».

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وأكد «القوصى» على أن هذا الحدث يوفر فرصة استثنائية للتعرف على برنامج الفضاء المصري، واستعراض سبل التعاون وتبادل الخبرات في حوار مفتوح، لمناقشة الأفكار والحلول القابلة للتطبيق، التي تستخدم تكنولوجيا الفضاء.

ومن المقرر أن يشارك في برنامج يوم الفضاء المصرى عدد من الوزراء وسفراء الدول المعنية وكبار المسؤولين، كما سيتم إطلاق منصة متخصصة لتنظيم برامج وأنشطة علمية ومجتمعية، لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر والمنطقة العربية والأفريقية والباحثين من الخارج، وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، والتي ستساهم في تعميق مفهوم اقتصاد المعرفة، من خلال ربط القطاعات المنتجة للمعرفة برجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد أن هذا المجهود يتناسق مع الإطار العام لاستراتيجيات مصر لتطوير إمكانات قطاعات الدولة وبرامجها الوطنية، لامتلاك المعرفة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة محمد عامر، المستشار الفني للوكالة، ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن «يوم الفضاء المصري» يعد مناسبة لتعريف المجتمع المصري بمجهودات الدولة في تمكين المقومات القومية لمجال الفضاء، فامتلاك المعرفة في مجال علوم الفضاء يحقق خدمة كبيرة للوطن بمجالات والتنمية المستدامة، مضيفة أن برنامج يوم الفضاء المصري يتكون من 3 برامج متوازية، هي محاضرات، ومعرض عن الابتكارات في مجال علوم الفضاء، وورش عمل لمختلف الفئات.

يشارك في المحاضرات مسؤولو الوكالة، لمناقشة برامجها وخططها، وما تقدمه من خدمات للمجتمع، وفى المعرض ستعرض الوكالة نماذج من أعمالها، وستعرض شركات خاصة وجامعات مصرية أعمالها واهتماماتها في مجاله، وذلك في سبيل جذب الطاقات الشبابية وتوحيد الجهود المصرية، كما سيتم تقديم 3 ورش عمل لإكساب المشاركين خبرات عملية في بناء واستخدامات الأقمار الصناعية، كما سيشمل البرنامج تكريم للجهات المساهمة مع الوكالة، والراعية ليوم الفضاء المصري، وكذلك الفائزين في مسابقة تصميم شعار وكالة الفضاء المصرية، كما سيتم إطلاق خطة الوكالة للجامعات والشباب المصرى لامتلاك تكنولوجيا الفضاء.

يوم الفضاء المصري