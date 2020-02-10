الوطنية للصحافة: يجوز لرؤساء تحرير الإصدارات القومية الترشح لمجلس الإدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، اجتماعاً لها ظهر اليوم برئاسة المستشار عادل بريك رئيس اللجنة وحضور كل من عبدالله حسن وكيل الهيئة وعضو اللجنــــــة ،و مجدي البدوي عضـو اللجنة العليا،و شارل فؤاد عضو اللجنـة العلا و محمد الهواري عضو اللجنة العليـــــــــا و مروة السيسي أمين عام الهيئة وعضو اللجنة و صلاح خضر أمين سر اللجنة العليــــــا . أولاً: فيما يتعلق بترشيح رؤساء التحرير لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية: Advertisements انتهت اللجنة إلى أنه يجوز لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية الترشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة فقط، ولكن لا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعيات العمومية لتعارض ذلك مع دور الجمعية العمومية باعتبارها الرقيب على أعمال مجلس الإدارة وجهازها التنفيذي ودور رئيس التحرير التنفيذي في المؤسسة ولا يخل ذلك بحقه في الادلاء بصوته. ثانيا: ترشح من تجاوز سن الستين والتصويت بالانتخابات: انتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز لمن تجاوز سن الستين الترشح لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وكذلك لا يجوز له الإدلاء بصوته في الانتخابات لأنه تجاوز المدة المقررة قانوناً للبقاء في الخدمة ويتقاضى معاشاً شهرياً. ومن ثم، فإن وجوده بالمؤسسة الصحفية مؤقت يُمد سنة بسنة بما لا يتناسب مع عضويته في أي من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونزولاً أيضاً على أحكام القضاء الإداري المستقرة في هذا الشأن.

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