شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يطلق قافلته الطبية الرابعة إلى تشاد تضم 26 طبيبا فى 14 تخصصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تنطلق غدا الثلاثاء، قافلة الأزهر الطبية والإغاثية إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، التى من المقرر أن تُجرى عملها فى أحياء العاصمة أنجمينا.

وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وستقوم القافلة بإجراء الكشف الطبى المجانى، بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن خمسة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتعد هذه القافلة هى الرابعة التى يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى فى أحياء العاصمة أنجمينا الفقيرة، فى حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادى فير" التى تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

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وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها فى داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر، والذى يعد مكملًا لدوره الدعوى والتعليمي.

و انطلقت امس الأحد وفد طبى وإدارى إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور طارق السعيد، أستاذ التخدير والرعاية المركزية بكلية طب بنين الأزهر، والشيخ محمد العبد، مسؤول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر، للوقوف على جاهزية المستشفيات التى سيعمل فيها أطباء قافلة الأزهر الطبية، والتى من المقرر أن تُجرى عملها فى أحياء العاصمة أنجمينا.

وكان قد أطلق الأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى محافظة البحر الأحمر ضمن فعاليات مبادرة بناء الإنسان والتى تنفذها قطاعات الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه فى ضوء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.