أخبار مصر

الخارجية تكشف جهود قنصليات مصر بالسعودية لإنهاء مئات المعاملات الدبلوماسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تكشف جهود قنصليات مصر بالسعودية لإنهاء مئات المعاملات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص البعثات المصرية بالخارج على تيسير خدماتها القنصلية على المواطنين المقيمين فى المناطق التى تبعد عن مقار السفارات والقنصليات، استمرت البعثات المصرية فى إيفاد مهمات قنصلية لتلك المناطق لتقديم كافة الخدمات القنصلية التى تقدمها البعثات بمقراتها الرئيسية للمواطنين المصريين بها.

 

Advertisements

فى هذا السياق قامت القنصلية العامة المصرية فى الرياض بترتيب مهمتين قنصليتين منذ بداية العام الجارى لكل من منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية استمرت ثلاثة أيام فى كل من المنطقتين، وقد قامت البعثة فى منطقة حفر الباطن بإنهاء 280 معاملة قنصلية، بينما قامت البعثة فى المنطقة الشرقية بإنهاء 1177 معاملة قنصلية.

 

قامت كذلك القنصلية العامة المصرية فى جدة بترتيب مهمة قنصلية إلى محافظة أبها، استمرت خمسة أيام، قامت البعثة خلالها بإنهاء 503 معاملة قنصلية، فضلًا عن زيارة سجن أبها العام ومراجعة النيابة العامة والمحكمة الجزائية والاستئناف والتنفيذ لتفقد احوال المساجين المصريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تكشف جهود قنصليات مصر بالسعودية لإنهاء مئات المعاملات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا