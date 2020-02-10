شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يفرج عن سفينة قادمة من الصين بعد تطهيرها وفحض طاقمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ميناء دمياط السفينة YANGZE 7 التى ترفع علم ليبريا قادمة من ميناء هونج كونج وعلى متنها طاقم بحارة يبلغ 21 فرداً يحملون الجنسية الصينية وجنسيات أخرى من جنوب شرق آسيا .

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن رئيس الهيئة اللواء وليد عوض وجه بإخضاع السفينة وطاقمها لإجراءات الحجر الصحى، وأن إدارة الحجر الصحى بالميناء وإدارة السلامة والصحة المهنية بالهيئة والإدارات المختصة قامت باتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتبعة وتطهير سطح المركب بالتزامن مع تطهير الرصيف والتأكد من ارتداء جميع المتعاملين مع السفينة لمهمات الوقاية المناسبة.

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وأضافت هيئة الميناء أنه بإجراء الكشف الطبى على الطاقم وبمتابعة قياس درجات الحرارة والتأكد من سلامتهم تم الإفراج الصحى عن السفينة والسماح لها بالبدء فى إجراءات تفريغ حمولتها المكونة من 45000 طن حديد .

كانت وزارة الصحة، أعلنت أن خطة التامين فى كافة منافذ الدخول للبلاد تشمل تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، على أن يتم العزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض.

وتضمنت الخطة تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسى الحادة، ورفع الوعى، ومتابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة، مع قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.