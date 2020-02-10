فيديو معلوماتى.. الاقتصاد الوطنى الرابح الأكبر من خفض أسعار الغاز للمصانع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها. خفض أسعار الغاز يزيد إنتاجية مصانع السيراميك 70% عودة مصانع الصلب للمنافسة في مواجهة المستوردين. تراجع أسعار السلع في الأسواق نتيجة خفض تكلفة الإنتاج. القدرة على العودة للمنافسة بالصادرات المصرية خارجيا. Advertisements مواجهة الاعتماد على منتجات أجنبية بالسوق المحلى الحد من استنزاف الدولار في الاستيراد مع الاعتماد على المنتج الوطنى توسعات استثمارية جديدة بالقطاعات التصنيعية وتوفير فرص عمل

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