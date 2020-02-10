شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: 300 قاضى و1000 موظف يشرفون على انتخابات الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تأكدت من جاهزية كافة الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين فى الداخل فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا.

وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجان الفرعية بالدائرتين تستقبل الناخبين غدا الثلاثاء منذ التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب موجود باللجنة.

وأشار أن الانتخابات يشرف عليها بالدائرتين حوالى 300 قاضى، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

وتابع أن الانتخابات بدائرة الجيزة تجرى على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.

بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى ، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.

وتابع الشريف، أن هناك 1000 من الموظفين يعاونون القضاة فى الاشراف على الانتخبات بالدائرتين.

Advertisements

وتنطلق غدا الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا ، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء ، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع اخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.