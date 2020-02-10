شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على 46 اقتراحا برغبة بشأن الصرف والطرق ومراكز الشباب ويلزم الحكومة بتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على 46 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، متعلقة بمشكلات خدمية واحتياجات للمواطنين من صرف صحى ومراكز شباب وطرق ومدارس غيرها، ووافق على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأنها، وإحالتها للحكومة وإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وتتمثل الاقتراحات برغبات التي وافق عليها المجلس في الاقتراحات المقدم من:

ـ محمد حمدي دسوقي، بشأن إحلال وتجديد نادي الشبان المسلمين بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

- سيد أحمد محمد سيدأحمد، بشأن بناء المبنى الإداري لمركز شباب قرية الغبايشة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

- سمير رشاد أبوطالب، بشأن تنجيل ملاعب (الجزائر، السرارية، الحتاحته) مركز سمالوط – محافظة المنيا.

- بسام فليفل، بشأن سداد الأقساط للملعب الخماسي بمنشية البدوي من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الأوقاف – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

- عبدالرحمن البكري، بشأن احتياج مركز شباب مدينة السرو محافظة دمياط لاستكمال سور الملعب، التنجيل الطبيعي، الإضاءة، غرف خلع ملابس.

- أحمد أبوعلم، بشأن إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب أبوخرص – مركز أبوتيج – محافظة أسيوط.

- سعيد حسانين، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كومبرة – مركز كرداسة – محافظة الجيزة.

- جمال كوش، بشأن الانتهاء من تطوير وتنجيل بعض مراكز الشباب بمركز بنها – محافظة القليوبية.

- محمود عبد السلام الضبع، بشأن إحلال وتجديد وتطوير شامل لمركز شباب الحجيرات – محافظة قنا.

- المعتز بالله النجار، بشأن نقل الإشراف الإداري لمركز شباب قرية دسونس أم دينار مركز دمنهور – محافظة البحيرة على مساحة (2) فدان وخمسة قراريط لصالح وزارة الشباب ضمن مساحة خمسة أفدنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- محمد عبد العزيز الغول، بشأن إنشاء مصنع للورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي – محافظة قنا.

- سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بمركز سمالوط- محافظة المنيا.

- أحمد على إبراهيم، بشأن إدراج وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض الشوارع بحي المرج – محافظة القاهرة.

- بسام فليفل، بشأن استكمال الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية درين وربطها بجميع القرى – محافظة الدقهلية.

- فايز حسين أبو خضرة، بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية شبرا النخلة – مركز بلبيس – محافظة الشرقية.

- حسين عشماوى، بشأن توصيل الصرف الصحي بعزبة الأجينة – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

- عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن تغيير محطة واقد إلى محطة معالجة ثلاثية – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

- عبير الخولي، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لشارع حيوي بقرية اللاهون – مركز الفيوم – محافظة الفيوم.

- برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بقرية الراشدة – محافظة الوادي الجديد.

- محمود عبدالسلام الضبع، بشأن إدراج منطقة شارع (16) بامتداد شارع الحصواية ضمن المخطط العمراني – محافظة قنا.

- جليلة عثمان، بشأن صرف الحقوق المالية لـ (700) عامل من المحالين إلى المعاش بشركة الدلتا الصناعية (إيديال) وحل مشاكلهم مع مصلحة الضرائب.

- سيد أحمد محمد سيدأحمد، بشأن رصف طريق الكوبري الأحمر حتى الجمايلة البحرية مارًا بقرية جلو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

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- بسام فليفل، بشأن رصف مدخل قرية طبنوها – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

- حسين عشماوي، بشأن رصف وتوسعة ورفع كفاءة شارع المركز بقليوب المحطة بمركز قليوب – محافظة القليوبية.

- مهدي العمدة، بشأن إنشاء وحدة محلية بغرب مدينة سيدي براني منطقة أبوغليلة – محافظة مطروح.

- هانى أباظة، بشأن قيام وزارة التخطيط بتدبير الاعتماد اللازم لرصف بعض الطرق بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

- أحمد مصطفى الفرجانى، بشأن تكملة رصف طريق جبلة الخصاص – مطرطاس – الكعابى – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

- بسام فليفل، بشأن سرعة الانتهاء من طرح كوبرى قطوشة بقرية الطيبة وكذلك كوبرى عزبة الرغام – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

- حمدى عبد الوهاب، بشأن توسعة الطريق الفرعى القادم من شارع عمر بن عبد العزيز والمتجه إلى طريق كورنيش النيل – غرب حلوان البلد – حى حلوان – محافظة القاهرة.

- خالد العراقى، بشأن تجهيز بعض شوارع مدينة الزقازيق بالأسفلت وحجر الانترلوك – محافظة الشرقية.

- عصام خلاف، بشأن إنشاء سور بارتفاع متر أو سور حديد (سلك شائك) بطول (800) متر بجوار شريط السكة الحديد من الجانب الغربي بقرية عطف أفوه – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.

- أحمد الشريف، بشأن إنشاء عدة كباري مشاة على الطريق الساحلي (الإسكندرية – مطروح).

- هانى النواصرة، بشأن توسعة مزلقان سخا بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.

- أحمد همام، بشأن استكمال مجمع المصالح الحكومية بقريتى ميت غريطة – مركز السنبلاوين، ومنشأة صبرى أبو علم- مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

- أحمد رسلان وأخرين، بشأن تقنين أوضاع الحائزين للأراضي الزراعية من أهالي منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب الجديدة – محافظة الإسكندرية.

- أحمد رسلان، بشأن قيام هيئة التعمير الزراعية بتحديد سعر قطعي لحائزي الأراضي الزراعية بمدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

- سيدأحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مدرسة فنية زراعية داخل فناء مستشفى أبوغنيمة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

- بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة منشية البدوي للتعليم الأساسي – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

- سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء جناح بمدرسة الشيخ عبد اللاه للتعليم الأساسى بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

- زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة على مصرف عاشور بمركز ساقتله – محافظة سوهاج.

- أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بحى المرج – محافظة القاهرة.

- هانى أباظة، بشأن إنشاء جناح جديد بمدرسة بهنباى الإبتدائية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

- لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاثة قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).

- إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مدرسة بقرية بني زايد – على قطعة الأرض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي - مركز القوصية – محافظة أسيوط.

- حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الزويدية الإبتدائية المشتركة بمركز إدفو – محافظة أسوان.

- فتحى الشرقاوى، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة مطوبس – محافظة كفر الشيخ.