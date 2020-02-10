"الوطنية للصحافة" تصدر ضوابط ترشح رؤساء التحرير في انتخابات المؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

عقدت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية اجتماعاً في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين برئاسة المستشار عادل بريك رئيس اللجنة وحضور كل من عبدالله حسن وكيل الهيئة وعضو اللجنــــــة، ومجدي البدوي عضـــو اللجنة العليـا، وشارل فؤاد عضو اللجنـــة العليــا، ومحمد الهواري عضو اللجنــة العليــا، ومروة السيسي أمين عام الهيئة وعضو اللجنة، وصلاح خضر أمين سر اللجنــة العليــــــا.

وأوضحت اللجنة أنه أولاً: فيما يتعلق بترشيح رؤساء التحرير لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية: فإنها انتهت إلي أنه يجوز لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية الترشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة فقط، ولكن لا يجوز لهم الترشح لعضوية الجمعيات العمومية لتعارض ذلك مع دور الجمعية العمومية باعتبارها الرقيب على أعمال مجلس الإدارة وجهازها التنفيذي ودور رئيس التحرير التنفيذي في المؤسسة. ولا يخل ذلك بحقه في الإدلاء بصوته.

ثانيا: ترشح من تجاوز سن الستين والتصويت بالانتخابات: انتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز لمن تجاوز سن الستين الترشح لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وكذلك لا يجوز له الإدلاء بصوته في الانتخابات لأنه تجاوز المدة المقررة قانوناً للبقاء في الخدمة ويتقاضي معاشاً شهرياً. ومن ثم، فإن وجوده بالمؤسسة الصحفية مؤقت يُمد سنة بسنة بما لا يتناسب مع عضويته في أي من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونزولاً أيضاً على أحكام القضاء الإداري المستقرة في هذا الشأن.