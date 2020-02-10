محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائبة رانيا السادات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق والمقيدة برقم 27 لسنة 2018-4 فحص أخذ رأي المكتب الفني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لبرلمان، حيث جاء قرار المجلس بالرفض لشبهة الكيدية.
كما رفض المجلس، أيضا الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس في القضية رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكي والمقيدة رقم 37 لسنة 2020-1 .
كانت هذه تفاصيل خبر للكيدية... النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن السادات وشنودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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