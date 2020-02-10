استغلال الأصول القابلة للمقايضة.. "الوطنية للإعلام" تكشف خطتها لحل أزمة الديون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن الآليات التي ستستند إليها الهيئة لحل أزمة ديون ماسبيرو المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وكان "الشاعر" قد ذكر في وقت سابق، أن ديون ماسبيرو حاليا 36 مليار جنيه، وهو السبب الرئيسي وراء توجه الهيئة للشراكة مع شركة خاصة لتطوير محتوى ماسبيرو.

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وقال الشاعر لمصراوي، إن هناك خطة عامة تنفذها الدولة حاليا لحل أزمة ديون المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال استغلال الأصول الخاصة بتلك المؤسسات، ولكن ذلك سيتم من خلال بنك الاستثمار القومي.

وأوضح الشاعر، أن الأصول التي تسعى الهيئة لاستغلالها هي الأصول القابلة للمقايضة، بحيث يتم الاتفاق مع الجهات الدائنة لتبادل المنفعة من خلال تلك الأصول، على اعتبار أن خدمة الديون تبتلع ناتج المؤسسات من الإعلانات والموارد المختلفة.

وتابع: يتم ذلك من خلال لجان مختصة بالتسعير، تقوم بتسعير الأصول المملوكة للهيئة وفقًا لسعر السوق، وعقب ذلك ندخل في مرحلة المقاصة - أي المقايضة- وهذه المرحلة لها أشكال عديدة، حيث تمتلك الهيئة وأيضًا المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى آليات كثيرة تستطيع إدخالها في هذه المقايضة ومن بينها الإعلانات والمساحات الإعلامية المختلفة للترويج لمنتجات للجهات الدائنة، وإذا تم استغلال ذلك على الوجه الأمثل، أعتقد أننا سنصل إلى حل جذري لتلك الأزمة.​