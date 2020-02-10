بينهم 7 ضباط.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن 135 مسجونًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 4 مكرر (أ) المؤرخ في 29 يناير الماضي، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 135 محكوما عليهم.

وتضمن قرار العفو رقم 37 لسنة 2020، العفو عن عقوبة 7 ضباط شرطة، و8 أمناء شرطة في 4 قضايا مختلفة.

القرار تضمن أيضًا العفو عن المحكوم عليهم في قضايا عنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013 ووصل عددهم لنحو 72 مسجونًا بينهم قرابة 35 في قضايا عسكرية.

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وشمل العفو المسجونين في محافظات (الإسكندرية - القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - أسيوط - المنيا) وأخرى.

ومن أبرز القضايا التي شملها القرار، قضية "بنات دمياط" و"أحداث عنف العدوة"، و"أحداث مجلس الوزراء" عام 2011، و"الهجوم على مركز شرطة أبوقرقاص" وغيرها من قضايا التجمهر والتظاهر والعنف.

ولم يستدل "الخليج 365" على ماهية القضايا المتهم فيها 42 متهمًا شملهم قرار العفو.