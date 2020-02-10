خلال 24 ساعة.. ضبط 197 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 570 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (197 قطعة سلاح ناري، بحوزة 177 متهم)، و(247) قضية مخدرات بحوزة (261) متهم، ضُبط خلالها 38 كيلو جرام مواد مخدرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 598 ألف و65 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.