تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "ايجوث" في الكسب غير المشروع لـ12 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، لجلسة 12 فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، هيثم محمود عبد الرحيم، بأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م" 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته وولديه القصر في الفترة من 2012 لـ2016 على دخل 2.344 مليون جنيه عن طريق الرشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.