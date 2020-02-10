لغرس الوعي الأمني لديهم .. قطاع الأحوال المدنية يستقبل بعض طلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

استقبل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدد من طلاب الجامعات، وتم إلقاء الضوء على جهود القطاع في مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية في سهولة ويسر.

وتوجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة، مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعي الأمني لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.