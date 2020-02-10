أمن الشرقية يضبط مزور العملات الورقية بحوزته 55 ألف جنيه مُقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عنصر إجرامي لقيامه بتزوير العملات النقدية وترويجهما على عملائه، وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه، ومبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، أفادت قيام (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية-مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، وإدارتها مركزاً لتزوير العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وعثر بحوزته على (طباعة إسكنر ليزر -مكواة بخار -4 عبوات حبر ألوان مختلفة -11 عبوة صمغ -عبوة مادة لاصقة "كوله" -ورق شفاف أبيض معد للطباعة -رزمة ورق -219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة مائتي جنيه مقلدة "جارى استكمال طباعتها" -مبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تزوير العملات النقدية باستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائه مقابل أجر مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.