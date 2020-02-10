إعلاء لقيم حقوق الإنسان.. الداخلية توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء السجون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
وجه قطاع السجون، قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة (سجون جمصة) لتقديم الرعاية الطبية لهم، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة -تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء (سجون جمصة) كإجراء وقائي من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء.
كما تم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لـ (13) نزيل (من ذوي الاحتياجات الخاصة) بمعرفه فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وقطاع السجون.
فيما تم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، والعاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.
وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.
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